جامعة الإسكندرية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية في جسلته المنعقدة، اليوم الأربعاء، عن الإجراءات النهائية، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية والمقرر عقدها في يوليو 2020.

أكد الدكتور عصام الكردي على عمداء الكليات بضرورة تشكيل لجنة بكل كلية لإدارة عملية الإمتحانات، مشيرا إلى أن هناك خطة لإخلاء الطلاب من اللجان بطريقة سليمة وصحية.

وأضاف أن الجامعة ستتخذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات للملاحظين والطلاب وعمل مسح للطلاب قبل دخول الامتحانات عن طريق استخدام كواشف الحرارة علي الطلاب قبل دخول الإمتحانات.

ولفت إلى أنه سيكون هناك لجان طبية داخل الكليات واللجان للتعامل مع الحالات الطارئة والمشتبه بها وتوفير أماكن للعزل داخل كل كلية، وناشد عمداء الكليات بضرورة إجراء عمليات التطهير والتعقيم لكافة لجان الامتحانات كما هو متبع.