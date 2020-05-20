مقررات كليات جامعة الإسكندرية إلكترونية بداية من العام المقبل

قرر مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم، تشكيل لجنة في كل كلية لعمل دراسة لتحويل المقررات لصورة إلكترونية اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

وطالب الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، من عمداء الكليات بضرورة وضع دراسة للتحول الإلكتروني للمقررات اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2021، وذلك بغية تقليل الكثافة في المدراجات ومواكبة طرق تعليم الحديثة.

وأحيط المجلس علما بالانتهاء من إنشاء فصول إلكترونية لمواد التربية العسكرية وحقوق الإنسان وريادة الأعمال وإتاحتهم إلكترونيا، وذلك عن طريق مركز القياس والتقويم بالجامعة.