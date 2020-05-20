فرنسا: أي تحرك إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية انتهاك خطير

أعلنت فرنسا أن أي تحرك إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية سيعد انتهاكا خطيرا، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مجددا ضرورة التصدي للخطة الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية محتلة، مشددا على أهمية الموقف الأوروبي في التصدي لهذه الخطة المشؤومة، سواء على مستوى الاتحاد الأووربي أو على مستوى الدول.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم، خلال اتصال هاتفي تلقاه أبوالغيط من وزيرة خارجية إسبانيا أرنشا جونزاليس" تناولا خلاله عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها كيفية التصدي للخطة الإسرائيلية بضم أراضٍ فلسطينية محتلة.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في البيان، أن أبو الغيط شرح للوزيرة الإسبانية الخطورة البالغة التي تنطوي عليها خطة الضم الإسرائيلية، وما يمكن أن تؤدي إليه من إشعال للموقف في الأراضي الفلسطينية، بل وفي المنطقة بأسرها.

ودعا أبوالغيط الوزيرة الإسبانية إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق نوعٍ من التوازن المفقود كُليا في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.