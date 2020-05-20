شون وصوامع الشرقية تستقبل 622 ألفا و885 طن قمح

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت (622885) طنا و(116) كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (6075) طنا و(556) كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بدايه الموسم حتى الأمس (617809) طنا و(560) كيلو من القمح، وبلغ إجمالي المساحة المحصودة (398354) فدانا.

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الجهات المسوقة سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.