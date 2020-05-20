رفع درجة الاستعداد القصوى في الشرقية لاستقبال عيد الفطر

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى؛ بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبار.

ووجه محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، بالالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام.

كما شدد على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع أي تجمعات خلال فترة عيد الفطر المبارك، والغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة.