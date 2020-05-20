محافظ الشرقية يتابع أعمال تطهير وتعقيم الشوارع

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التطهير والتعقيم بالأماكن والشوارع المحيطة بمبنى العزل الطبي بقرية شيبه بمركز الزقازيق، والمخصص لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الشرقية، أن مبنى العزل الطبي يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين طبقاً للبروتوكولات الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم وعودتهم لمنازلهم، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي يدعم جهود مديرية الصحة ويثمن مجهودات الأطقم الطبية والتي تتصدر المشهد في رعاية المصابين للتغلب على جائحة كورونا، لافتاً إلى أنه تم اليوم خروج 19 حالة بينهم أصغر طفل مصاب بالكورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم وتماثلهم للشفاء وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية .

كان محافظ الشرقية، وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمباني الحكومية والمنشآت الخدمية والشوارع ومواقف السيارات ومحطات القطار والأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.