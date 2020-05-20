محيي إسماعيل: أنا نجم مشهور وعبقري وفيلسوف ومفكر وقيصر السينما

استضاف رامز جلال، الفنان محيي إسماعيل، في برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

في البداية سخر رامز جلال من محيي إسماعيل، مشيرًا إلى أن هناك بعض الفنانين العباقرة لم تؤثر العبقرية عليهم نظرًا لأن بين العبقرية والجنون شعرة على حد تعبيره.

وأضاف جلال: "تسمعه تحس إنك قاعد مع زكي طليمات وله حق يتجنن لأنه جه اليوم اللي يلاقي فيه بيومي فؤاد مسيطر على الفن".

ووصف رامز جلال محيي إسماعيل بأنه: "أرشميدس المسرح وقذافي الفن".

ووجه إسماعيل رسالة لجمهوره قائلًا: "حاجة جميلة والحب أحلى شيء في الوجود، وبشكر الجمهور العظيم اللي خلاني تريند بشكركم جدا".

وتحدث مع مسئولة الماكيير قائلًا: "أنا كبرت قوي بس حلو ونضجت".

ووصف نفسه بأنه "نجم سينمائي مشهور وعبقري وفيلسوف ومفكر" مشيرًا إلى أنه يتمنى الزاوج من فتاة في مواصفاتها.

وطلب محيي إسماعيل أن يغني للأطفال وغنى لهم "مدرستي بتفتح بدري" وعاتب أروى لأنها لم تلقبه بـ"قيصر السينما وملك السايكو".