أوقاف الإسكندرية: تواجد جميع الأئمة في مساجدهم لحين انتهاء تكبيرات العيد

قررت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، علي جميع الأئمة التواجد بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القران الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسئوليه كاملة.

واضافت أن يكون المسجد الذي تذاع فيه التكبيرات من المساجد التى تقام فيها الجمعة، بالإضافة إلى عدم دخول أي فرد الي صحن المسجد سوى الإمام وعمال المسجد، تواجد جميع مديري الإدارات في دائره الاداره لمتابعه حاله الغلق للمساجد فجر يوم العيد وكذا اتخاذ الاجراءات القاتونية حيال من يخالف تعليمات الوزارة.

وأكدت في بيان لها أنه سيتم إعداد التقارير في موعد أقصاه السابعة صباحا وسرعة موافاة الوزارة بالتقرير الشامل.

وأشارت تطبيق العقوبات التى أقرها معالي رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وكذلك قرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين مع التنبيه على أن صلاة العيد خلف التلفاز أو المذياع لا تصح.

واوضحت أن جواز صلاة العيد فى البيت للرجل منفردا او مع أهل بيته دون أى تجمع لسكان العقار حفاظا على صحة الجميع فالهدف الرئيسى هو منع التجمعات حفاظا على الجميع ودفعا لانتشار عدوى فيروس كرونا المستجد، حيث ان صلاة العيد ركعتان كأى صلاة أخرى غير أن المصلى يكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وفى الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام.