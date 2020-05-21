بـ5 ملايين جنيه.. تفاصيل تطوير المرحلة الثانية لدير جبل الطير بالمنيا

يضم مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر 25 نقطة، تمتد لمسافة 3500 ذهابا وعودة، من سيناء حتى أسيوط، يحوي كل موقع حلت به العائلة، مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه، ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع، وفقا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وبدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقى للبلاد، مرورا بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.

وتعتبر منطقة جبل الطير في المنيا، إحدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في المحافظات الثمانية، التي يتضمنها خط سير العائلة المقدسة في مصر، وبها يقع دير السيدة العذراء في الجانب الغربي من قرية جبل الطير فوق الجبل شرق النيل، وقد قامت الملكة هيلانه أم الامبراطور قسطنطين ببناء الكنيسة الأثرية بداخل الدير عام 328م، والكنيسة منحوته في الصخر.

وجرى حفر المعمودية في منتصف بدن العمود بالجهة الجنوبية للصحن، ويقع اللقان اتجاه الباب الغربي في منتصف ارضية الصحن، ويغطية باب خشبي، أما الهيكل فهو عبارة عن حجرة منحوته في الصخر، وبها المذبح، ويوجد بجوار المذبح غرفتان جانبيتان.

وفي عام 2018، بدأ مشروع ترميم كنيسة الدير بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، حيث تم تنفيذ الأعمال علي مرحلتين، تضمنت أعمال المرحلة الأولى ترميم حوائط وأسقف الكنيسة، كما تم الانتهاء من اعمال الترميم المعماري والإنشائي للمنارة بأدوارها المختلفة (دور أرضي – الدور الأول "الميزانين" – البرج الحر بداية من منسوب سطح الكنيسة حتى نهاية المنارة).

أما المرحلة الثانية، التي تم رصد مبلغ 5 ملايين جنيه لها، فتشمل أعمال ترميم العقود بالحائط البحري، واستكمال باقي الأعمال والتي تتضمن ترميم الحوائط الحاملة للقبو، واستبدال لوحة الموزاييك الحديثة المنفذة عام 1987 الموجودة بالحائط الشرقي بالمدخل الجنوبي للكنيسة بلوحة أخرى من الموزاييك لرحلة العائلة المقدسة لتأخذ الطابع الأثري والشكل التراثي للفن القبطي، بالاضافةً الي وضع نظام جديد للاضاءة، كما سيتم رفع كفاءة الخدمات السياحية بها لاستقبال الزائرين.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة أنهت المرحلة الأولي من خطة التطوير الشاملة لمنطقة دير جبل الطير بسمالوط لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم، بمبلغ 2 مليون و500 ألف جنية، كما سيتم البدء بالمرحلة الثانية بتكلفة 5 ملايين جنيه، مقدمة من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وعقد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماع لجنة مشروع احياء مسار العائلة المقدسة، بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وديوان عام وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية، والمهندس عادل الجندى مسئول ملف مسار العائلة المقدسة بهيئة التنمية السياحية، والدكتور جمال مصطفي نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون الآثار القبطية والإسلامية واليهودية، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، وممثلي الجهات المعنية والـ8 محافظات الواقع في نطاقها مسار الرحلة المقدسة.

قال نائب المحافظ، إن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد مشروعاً قومياً هاماً، والمحافظ يوليه اهتماماً كبيراً، حيث تضع المحافظة كافة إمكانياتها لسرعة انجاز اعمال التطوير الواقعة في نطاقها، لما سيكون له من عائد سياحي واقتصادي كبير، يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

أوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق بين الجهات المعنية بالمشروع للوقوف على آخر المستجدات وخطة العمل التنفيذية لكافة الجهات واحتياجات المحافظات.