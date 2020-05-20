بومبيو يشن هجوما حادا على خامنئي في تويتر

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، هجوما حادا في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعرب بومبيو في تغريدة عن إدانة الإدارة الأمريكية لتصريحات خامنئي الأخيرة التي وصف فيها إسرائيل بأنها دولة إرهابية وشدد على ضرورة تسليح الضفة الغربية المحتلة بغية وقف معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن تصريحات خامنئي "معادية للسامية" و"مثيرة للاشمئزاز" و"تمثل خطاب كراهية"، مشيرا إلى أن مثل هذه التعليقات "لا مكان لها ليس في تويتر ولا في أي منصة أخرى للتواصل الاجتماعي".

وأوضح بومبيو: "نعرف أن الخطاب الدنيء الذي يتبعه خامنئي لا يمثل تقليد التسامح الذي يعتمده الشعب الإيراني".

ووصف بومبيو إيران مجددا بـ"أكبر دولة راعية للإرهاب ومعادية للسامية"، متهما إيران بتمويل وتسليح "إرهابيين مناهضين لإسرائيل" و"إعادة إحياء الدعوة النازية إلى الحل النهائي".

وتابع بومبيو مخاطبا جميع دول العالم: "هل هذا هو الذي يستحق الثقة بمنحه سلاحا فتاكا؟" وذلك، في مؤشر واضح إلى اقتراب موعد رفع حظر التسليح الأممي المفروض على إيران.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 9 شخصيات إيرانية

وفرضت الولايات المتحدة، اليوم، حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف 9 شخصيات، بينهم وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، و3 كيانات.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن العقوبات تستهدف 9 مسؤولين من أجهزة الأمن الإيرانية و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، بينهم وزير الداخلية.

وتشمل قائمة العقوبات الجديدة صندوق التعاون لقوات الأمن الإيرانية، وسجن طهران المركزي الكبير، وكذلك سجن قرشك الذي يقع أيضا في العاصمة الإيرانية.

وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حملة "الضغوط القصوى" على إيران منذ توليه السلطة عام 2017، تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران التي يقول البيت الأبيض إنها أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط.

بدورها، تتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة بخرق الاتفاقات الدولية، خاصة الصفقة النووية مع طهران، وممارسة "الإرهاب الاقتصادي والطبي" بحق إيران.