حكاية العشق والدم في شبرا الخيمة.. تفاصيل قتل سائق على يد زوجته وعشيقه

"كان بيشك فيا.. قتلناه أنا وعشيقي علشان نتحوز".. بهذه الكلمات تحدثت السيدة الثلاثينية، المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أثناء مثولها أمام جهات التحقيق.

وقالت المتهمة: "أنا متزوجة من حوالي 3 سنين، واتعرفت على المتهم الثاني، من فترة وبدأ يتردد عليا فى غياب زوجي، وحصل بينا لقاءات وعلاقة جنسية، واستمرت العلاقة لحد ما جوزي بدأ يشك فيا.. قررت التخلص منه أنا وعشيقي، علشان نتجوز".

أما المتهم الثاني "العشيق"، فقال: "أنا اللى قتلته.. كان هيكشف علاقتنا.. اتفقت مع المتهمة الأولى على تنفيذ الخطة وقتلته.. وسبت الجثة فى الشارع".

وأضاف قائلا: "أنه عقب ارتكاب الجريمة قاد -التوك توك- الخاص بالمجني عليه، وأخفاه في أحد الشوارع الجانبية بالقرب من مكان الحادث، وتخلص من السكين المستخدم في ارتكاب الواقعة، بإلقائها في أحد المصارف، وتوجه لمحل إقامة زوجة المجني عليه، وسلمها هاتفه المحمول لإخفائه خشية افتضاح أمرهما".

وعقب تسجيل اعترافات المتهمين، أصدر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة قرارا بحبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة، كانت قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بتلقى بلاغًا بالعثور على جثة سائق "توك توك" مُقيم بمنطقة الشرقاوية بدائرة القسم، بناحية عزبة النحاس بمنطقة بهتيم بدائرة القسم، وبها طعنات متفرقة، وعُثر في ملابسه على حافظة نقوده وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته، ومبلغ مالي، ومفاتيح.

وأبلغت زوجته، ربة منزل بخروج زوجها إلى العمل، على "توك توك" وعدم عودته، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حيث تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مالك مخبز.

ضُبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكابه للواقعة بدافع التخلص من المجني عليه، بالاتفاق مع زوجته حتي يتمكنا من الزواج بعد قتل المجنى عليه، وخوفًا من أن يفضح علاقتهما، فعقدا العزم على التخلص منه بقتله، وأضاف المتهم أنه استدرج المجني عليه بزعم تناول العشاء سويًا، وتوجها إلى مكان العثور على الجثة، وعقب وصولهما تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثًا ما به من إصابات أودت بحياته.