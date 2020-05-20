محيي إسماعيل: القيصر مايطلعش في حلقة كده وخلاص لازم الناس تفرح

علّق الفنان محيي إسماعيل على وقوعه ضحية الليلة ببرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، قائلًا: "القيصر ميطلعش في حلقة كده.. لازم الناس تفرح".

وأعرب خلال تصريح له لـ"الوطن"، عن سعادته بظهوره في برنامج المقالب الأشهر في رمضان، موضحًا أن لم يندهش من تفاعل الجمهور من الحلقة: "دي حلقة القيصر".

وأثارت الحلقة ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما علّق عليه "إسماعيل" بسعادة قائلًا: "بحترمهم وبكن لهم كل الحب".

واستضاف رامز جلال، الفنان محيي إسماعيل، في برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وسخر رامز جلال من "إسماعيل" كعادته خلال حلقات برنامجه، مشيرًا إلى أن هناك بعض الفنانين العباقرة لم تؤثر العبقرية عليهم نظرًا لأن بين العبقرية والجنون شعرة على حد تعبيره.

وصف محيي نفسه خلال الحلقة بأنه "نجم سينمائي مشهور وعبقري وفيلسوف ومفكر" مشيرًا إلى أنه يتمنى الزاوج من فتاة في مواصفاتها.