مع اقتراب العيد.. محافظة كفر الشيخ تكثف حملاتها التموينية

تواصل أجهزة محافظة كفر الشيخ المختلفة، الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، مع قرب قدوم عيد الفطر المبارك.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدى سالم، برئاسة المهندسة عايده ماضي، رئيس المركز والمدينة، حملة تموينية للتفتيش على المحلات، والأسواق، ومحال الجزارة، والفسيخ، للتأكد من صلاحية المواد والأطعمة المقدمة للمواطنين بالمدينة، أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما ترأس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على مستوى المدينة، بالمحلات والمطاعم ومحال الجزارة، والمخابز، حيث تم المرور علي محلات الجزارة تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر منها محضر منع رجال الضبط القضائي من آداء عملهم، و3 محاضر لحوم مكشوفة، محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والتموين والطب البيطري.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، قبل أسبوع عيد الفطر المبارك.