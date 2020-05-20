مصرع سيدة وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب شخص آخر بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، على طريق القاهرة _ الإسكندرية الصحراوي، دائرة مركز وادي النطرون، بالبحيرة.

وكان مستشفى وادى النطرون، استقبل كلا من "محمد عطية محمد حمدى"، مقيم المهندسين، 26 عاما، مصابا بجرح بجفن العين وجرح قطعى خلف الأذن اليسرى، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة، و"نعمة محمد محمد الخضري"، 25 عاما، من كفر الشيخ، جثة هامدة.

وأفاد محضر الشرطة، أن حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة نقل على الطريق الصحراوي أمام الكيلو 133، هو سبب الإصابة والوفاة، وجرى تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.