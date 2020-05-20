سمير صبري: أول ألف جنيه حصلت عليها مع عادل إمام كأجر كانت من 40 سنة

أكد سمير صبري أن الأدوار التي قام بتأديتها في السينما والبرامج التي قدمها جعلته يحتار في اختيار الأعمال التي يقدمها، ولهذا عندما عرض عليه المخرج رامي إمام دورًا في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام لم يتردد في الموافقة.

وقال صبري خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إنه قدم مع عادل إمام أفلاما عديدة في بدايتهما، وكانا يتساءلان "هل سيأتي اليوم الذي سنرى فيه أنفسنا أبطال الأعمال"؟ وبعد ذلك حدثت مفاجأة حين تم اختيارهما لبطولة فيلم "البحث عن فضيحة" وكانت حينها أول ألف جنيه يحصلان عليها نظير بطولة مطلقة لهما في عمل فني.

وتابع سمير صبري أنه عُرض عليه "فلانتينو" ويجسد في المسلسل دور إعلامي يتزوج عدة مرات ويقدم النصائح لصديقه عادل إمام كما كان يحدث في فيلم "البحث عن فضيحة" ولهذا كان سعيدًا بالمشاركة في العمل، موضحًا أنه بمجرد مقابلة عادل إمام في المسلسل ضحكا في وجه بعضهما البعض، وأحسا أن السنين مرت بسرعة لأن الفيلم كان من 40 عامًا.

وأكد صبري أنه لو لم يجد دورًا جديدًا فلن يقدمه لأنه قدم في الإعلام مثلًا كل ما يشتهيه أي شخص يريد العمل في هذا المجال، سواء ببرنامجه "لغز رحيل السندريلا" الذي كان درسًا لكيفية عمل تحقيق تلفزيوني أو برنامج "كان زمان" الذي كان يقدم روائع الفن في الماضي، مشددًا على أنه الله أعطى له كل شيء تمناه سواء في التمثيل أو الغناء أو الإعلام.

وأشار "صبري" إلى أن السينما الغنائية هي تأريخ للمطرب، لأن أفلام محمد فوزي وصباح وشادية ومها صبري وآخرين مازالت تعيش حتى يومنا الحالي، متابعًا أنه ضد اسم "أغاني المهرجانات" بل يرى أن اسمها "أغاني شعبية" على الرغم من أن هناك أصوات شعبية "لطيفة" ولكن السيء هم بعض المؤلفين الذين يقدمون كلمات بذيئة.