فرنسا تحذر إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم، إن قيام إسرائيل بضم "الضفة الغربية المحتلة" جزئيا سيمثل انتهاكا خطيرا، وإن فرنسا تعمل مع شركاء أوروبيين للتوصل إلى خطة تحرك مشتركة لمنع ذلك والرد عليه في حال أقدمت عليه إسرائيل.

وأوضح لودريان خلال اجتماع برلماني، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء: على مدى الأيام القليلة الماضية عقدنا عدة مؤتمرات بالفيديو مع زملاء أوروبيين بهدف اتخاذ قرار بشأن إجراء مشترك للمنع والرد في نهاية المطاف إذا اتخذ مثل هذا القرار"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته ستبدأ مناقشات في يوليو المقبل بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.