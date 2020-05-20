رزان مغربي: أحمد السقا بطل العالم في نفخ البلالين

حل الفنان شريف سلامة، ضيف حلقة برنامج المسابقات الترفيهي "اغلب السقا"، الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي ويشاركها في تقديمه في كافة حلقات البرنامج الفنان المصري أحمد السقا، والذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، ويتبرع في نهاية كل حلقة الفائز بالمبالغ المالية التي ربحها والتي تقدر بـ 100 ألف جنية إلى إحدى الجهات الخيرية.

واستقبلت رزان مغربي ضيفها بمقدمة أبرزت خلفيات غير معروفة عن شريف، قائلة: "ضيفنا النهاردة يا جماعة بيقولوا عليه بالمصري جايبها من تحت.. بدأها من وراء الكاميرا.. اشتغل مساعد مصور وبعدين مساعد مخرج".

وتابعت رزان تقديمها: "ضيفنا عمل أدوار صغيرة كتير لحد ما وقف قدام الزعيم عادل إمام.. معانا ومع السقا اللي ملوش في الأكشن خالص.. الأهلاوي الصميم.. أبو سليم وسلمى.. شريف سلامة".

وقام النجم أحمد السقا وشريف سلامة بأداء أغنية "مرحب شهر الصوم مرحب"، بينما أكد السقا أن المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة هو من قام باكتشافه، وكذلك اكتشف الفنان شريف سلامة، وتفوق السقا على ضيفه شريف سلامة في سباق حلقة اليوم بعد فوزه في التحدي الأخير الخاص بكرة السلة.

وشارك شريف سلامة، السقا، في العديد من فقرات البرنامج الطريفة والتي تضم: "رمية حرة، وخيط رفيع، وبطل النفخ"، وخلال هذه الفقرة أصيب أحمد السقا بدوار بسبب نفخه لأكثر من بالونة، وقال "أقسم بالله دوخت "، فيما وصفت رزان مغربي السقا بأنه بطل العالم في نفخ البلالين.

وعلى الرغم من فوز السقا، أعلن الفنان شريف سلامة عن اقتراحه بالتبرع بالجائزة والتى تقدر بـ100 ألف جنيه إلى جمعية رسالة، وهو ما وافق عليه السقا.