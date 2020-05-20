أحمد السقا ضيف شرف الحلقات الأخيرة من الاختيار

في الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار، يظهر الفنان أحمد السقا، ضيف شرف، أمام أمير كرارة، وأحمد العوضي، ويؤدي دور المحقق في قضية الإرهابي هشام عشماوي.

مسلسل الاختيار والذي يعرض على قنوات ON وON دراما، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، ماجد المصري، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

يتناول مسلسل الاختيار، قصة استشهاد البطل أحمد صابر منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏