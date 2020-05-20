قبل "الاختيار".. أعمال فنية ظهر فيها أحمد السقا كضيف شرف

في الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار، يظهر الفنان أحمد السقا، ضيف شرف، ويؤدي دور المحقق في قضية الإرهابي هشام عشماوي، حيث يتناول مسلسل الاختيار، قصة استشهاد البطل أحمد صابر منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

وشارك الفنان أحمد السقا كضيف شرف في عدد كبير من الأدوار أبرزها:

فيلم الفلوس

ظهر في فيلم الفلوس، وهو من بطولة النجم تامر حسني، آخر الأعمال الفنية التي ظهر فيها أحمد السقا ضيف شرف، من خلال مشاهد حركة ومطاردات بالسيارة بينه وبين تامر حسني.

مسلسل رحيم

شارك السقا في مسلسل رحيم عام 2019، والذي قام ببطولته ياسر جلال، حيث جسد شخصية أحد جيران رحيم الذي كان قد ساعد شقيقه خلال حياته وبعدما توفي ساعده في أن يدفن بين أهله.

فيلم حرب كرموز

شارك السقا كضيف شرف في فيلم "حرب كرموز" مع أمير كرارة، حيث ظهر في شخصية ضابط شرطة.

فيلم سمير وشهير وبهير

ظهر أحمد السقا بشخصيته الحقيقة كضيف شرف في فيلم "سمير وشهير وبهير" عام 2010، مع أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد.

مسلسل عايزة أتجوز

شارك "السقا" كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل "عايزة أتجوز" عام 2010 مع هند صبري، والذي ظهر من خلالها بشخصية ضابط شرطة، يتقدم لخطبة هند صبري.

فيلم أيام السادات

ظهر السقا كضيف شرف بشخصية عاطف السادات عام 2001، في فيلم" أيام السادات" مع الراحل أحمد زكي، حيث جسد شخصية شقيق الرئيس أنور السادات.

فيلم حمادة يلعب

شارك السقا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "حمادة يلعب" عام 2005 مع أحمد رزق، حيث ظهر بشخصيته الحقيقة، خلال تصوير أحد البرامج.

فيلم على جنب يا أسطى

شارك أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "على جنب يا أسطى" عام 2008 مع أشرف عبد الباقي، حيث ظهر في آخر مشاهد الفيلم، خطيب للفتاه التي أعجب بها الفنان أشرف عبدالباقي.

مسلسل لحظات حرجة

شارك السقا كضيف شرف في حلقتين من مسلسل "لحظات حرجة" والذي عرض عام 2007، حيث ظهر في شخصية ضابط شرطة، ومشتبه بإصابته بمرض خطير.

مسلسل تامر وشوقية 3

ظهر أحمد السقا برفقة كريم عبد العزيز كضيوف شرف ضمن إحدى حلقات الجزء الثالث من مسلسل تامر وشوقية" عام 2008 مع أحمد الفيشاوي ومي كساب.