ارتفاع أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 766 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم انتعاش الطلب على "الملاذات الآمنة"، وسط خيبة آمل من المستثمرين في توفر علاج لفيروس كورونا، في المستقبل القريب.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعارالذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعًا طفيفًا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 873 و875 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 764 و766 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 655 و657 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و128 جنيه.