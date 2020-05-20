ارتفاع أسعار الذهب العالمية بدعم انتعاش الطلب على "الملاذات الآمنة"

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم انتعاش الطلب على "الملاذات الآمنة " وسط خيبة آمل من قبل المستثمرين في توفر علاج لفيروس "كورونا " في المستقبل القريب.

وقد صعد سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% ، ليصل إلى 1746.58 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر العقود الأجلة بنحو 0.4% عند مستوى 1751.90 دولار.

وتسببت التقارير الواردة حول فشل اختبار لقاح جامعة أكسفورد ضد "كورونا " وتشكيك أخرى في مدى فعالية اللقاح الأمريكي الذي تطوره شركة "مودرنا" الأمريكية، في إحباط معنويات المستثمرين بشأن إمكانية التغلب على فيروس "كورونا " قريبا .

وقد حققت أسعار الذهب أعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام خلال بداية تعاملات الأسبوع الجاري، مستفيدة من استمرار حالة "الضبابية " حول مسار تعافي الاقتصاد العالمي حتى مع تخفيف الدول قيود الإغلاق المتبعة لمكافحة انتشار "كورونا" .

كما شهدت أسواق الذهب العالمية انتعاشا كبيرا منذ بداية العام الجاري 2020، بارتفاع سعر السبائك الذهبية نحو 16%، باعتبارها "ملاذا آمنا" يركن إليه المستثمرون وقت الأزمات لتفادي تقلبات السوق، وهو ما حدث منذ بدء تفشي جائحة "كورونا"، وما صاحبها من حزم دعم نقدي هائلة من قبل الحكومات والبنوك المركزية لدعم اقتصادات الدول.