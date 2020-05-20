فيديو.. الجيش السوري يعترض رتلا للقوات الأمريكية في الحسكة

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن حاجزا للجيش السوري اعترض رتل آليات عسكرية للقوات الأمريكية بريف الحسكة، وأجبره على العودة.

وأوضحت "سانا"، أن عناصر الحاجز اعترضوا رتل الآليات العسكرية ومنعوه من المرور باتجاه قرية أم الخير بريف ناحية تل تمر الغربي شمال غرب الحسكة وأجبروه على العودة باتجاه قواعده.

وتشهد محافظتا الحسكة ودير الزور السوريتين بين حين وآخر حوادث مماثلة لاعتراض أرتال عسكرية أمريكية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان كل من موسكو ودمشق قد أعلنتا مرارا أن التواجد العسكري الأمريكي على الأراضي السورية غير شرعي ويعتبر احتلالا.