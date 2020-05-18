تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.. وصول 120 مسلحا سوريا إلى الأراضي التركية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره العاصمة البريطانية "لندن"، أن دفعة جديدة تضم 120 مسلحا سوريا مواليا لأنقرة، وصلت إلى الأراضي التركية تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا بعد تلقيهم تدريبات، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

وكانت مصادر قيادية رفيعة المستوى في الجيش الوطني الليبي، نفت في وقت سابق، صحة الأنباء التي تم تداولها حول تسليم أسرى من مرتزقة تركيا إلى النظام السوري، أو استلام أسرى من الجنسية الليبية ممن كانوا يقاتلون في سوريا.

وأضافت المصادر أنه وعلى الرغم من أن المقاتلين الموالين لتركيا ممن وقعوا بيد الجيش الوطني الليبي، لا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب باعتبار أنهم مرتزقة، إلا أنه يتم معاملتهم بشكل إنساني كأسرى حرب.. حسبما أفادت قناة "العربية الإخبارية" أمس الخميس.

وكانت تركيا بدأت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

من جانبها، قالت السفارة الأمريكية في ليبيا: "ننضم إلى حلف الناتو في دعوة جميع الأطراف في ليبيا إلى دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

وأضافت السفارة الأمريكية في ليبيا، أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا".