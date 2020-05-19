الأمم المتحدة: نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا أمر "مزعج بشدة"

قال مبعوث الأمم المتحدة بشأن سوريا، جير بيدرسن، إن نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا أمر "مزعج بشدة".

وفيما يخص التسوية السياسية في سوريا، لفت المبعوث إلى أن الحكومة والمعارضة اتفقتا على الاجتماع في جنيف لاستئناف انعقاد اللجنة الدستورية بمجرد أن تسمح الظروف ويتحسن الوضع الناجم عن الوباء، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق، أن عدد المسلحين الذين نقلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 8950، من بينهم مجموعة من غير السوريين، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب وصل إلى 3420.