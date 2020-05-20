غدا.. القاهرة الثقافي يختتم النشاط الرمضاني بـ بأمسية مع جاهدة وهبي

يختتم صالون القاهرة الثقافي الدولي، النشاط الرمضاني في التاسعة مساء الخميس 28 رمضان بليلة فنية خاصة مع الفنانة جاهدة وهبي، من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الإرتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.

ويشارك في الأمسية، الفنانة اللبنانية جاهدة وهبي والشاعرة ماجدة داغر من لبنان.

ويدير الأمسية الشاعر والإعلامي محمد حميدة رئيس ومؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي، والفنانة التشكيلية مها السباعي، وتستمر الأمسية لمدة 80 دقيقة على جزئين عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.