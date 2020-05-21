محافظ قنا يوجه بتوصيل المرافق لنجع الوكيل التابع لمركز الوقف

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء، لتوصيل المرافق الأساسية بعدد 51 منزلا بنجع الوكيل بمركز الوقف.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا، منطقة نجع الوكيل بمركز الوقف، ولقائه بعدد من المواطنين والاستماع إلى شكواهم وطلباتهم ومعاينة منازلهم على أرض الواقع بعد تقدمهم بطلب يلتمسون خلاله توصيل مرفقي المياه والكهرباء لمنازلهم.

وأكد محافظ قنا على ضرورة تكاتف كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما الأساسية منها، والتي تمس احتياجاتهم اليومية بشكل مباشر كالصحة والسكن ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.