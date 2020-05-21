"صحة الدقهلية" توفر خدمة الغسيل الكلوي لمرضى كورونا بـ"صدر المنصورة"

أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه في إطار العمل علي رفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات في ظل الظروف الحالية تم تدعيم مستشفي صدر وحميات المنصورة بعدد 2 ماكينة غسيل كلوي من خلال وزارة الصحة، كما تم تدعيم مستشفي صدر المنصورة بمحطة معالجة مياه متنقلة لتشغيل ماكينات الكلى وذلك مساهمة من المجتمع المدني .

وقال "مكي"، في تصريح صحفي، إنه سيتم توفير خدمة غسيل كلى الطوارئ لحالات الالتهاب الرئوي وكورونا بمستشفى صدر المنصورة لتكون هذه الخدمة التخصصية الأولى من نوعها والتي قد تكون السبب في إنقاذ حياة العديد من المرضى.

وأضاف أنه سيتم تقديم خدمة الغسيل الكلوي بمستشفى الصدر بالتعاون مع فريق متخصص وإشراف فني من خلال قسم الكلى بمستشفى المنصورة العام الجديد، وقد بلغت تكلفة هذه التجهيزات حوالي نصف مليون جنية.