فيديو.. إجراءات مكافحة العدوى بوحدات الغسيل الكلوي في بورسعيد

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي عن إجراءات الوقاية المتبعة، خلال هذه الفترة؛ لحماية مرضى غسيل الكلوي بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كونهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وذكرت الهيئة، في بيان، اليوم، أن وحدات الغسيل الكلوي موجودة في مستشفيات التضامن وبورفؤاد والمبرة في بورسعيد، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتجهيزات بهما؛ للحماية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إلى مرضى الغسيل الكلوي، حيث جرى فصل وحدة الغسيل الكلوي بكل مستشفى بشكل كامل عن باقي المستشفى في مبنى منفصل، وتخصيص خط سير لدخول الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس بمبنى منفصل آخر، كما جرى فصل الطاقم الطبي المختص بمرضى الغسيل الكلوي عن باقي الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، حرصًا على سلامة المرضى.

وأوضحت الهيئة أن مريض الغسيل الكلوي المتوجه إلى المستشفى، يخضع للكشف عن درجة الحرارة، داخل خيام طبية جرى تركيبها في مدخل المستشفيات مجهزة بالمستلزمات الطبية للكشف عن أعراض فيروس كورونا المستجد، فمن يظهر عليه بعض أعراض الإصابة مثل "ارتفاع درجة الحرارة، الكحة، ضيق التنفس"، يتم دخوله إلى منطقة أخرى مخصصة داخل المستشفى؛ لإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة؛ للاطمئنان عليه والتأكد من عدم إصابته بالفيروس، ومن لم يثبت عليه أي أعراض يدخل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى؛ لإجراء جلسة الغسيل الكلوي المحددة له.

وأشارت إلى أنه يجرى تسليم جميع المرضى العلاج المقرر لهم في أثناء إجراء الجلسات، مع توزيع الواقيات الشخصية والمطهرات عليهم، فضلًا عن أنه يجرى تعقيم وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات التضامن وبورفؤاد والمبرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية في بورسعيد بشكل دوري أسبوعيًا.