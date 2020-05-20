بقيمة 500 جنيه.. حقيقة الصورة المتداولة لأول غرامة عدم ارتداء كمامة بالشرقية

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال توقيع غرامة مالية 500 جنيه على سائق بسبب عدم ارتداء الكمامة.

وقال المصدر لـ"الوطن" إن الغرامة تم تطبيقها على السائق لخرقة قرار حظر التجول وقيادته السيارة خلال ساعات الحظر بعد التاسعة مساء.

وأشار إلى أن هناك قرار صادر من محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بتوقيع غرامة مالية تبدأ من 100 جنيه حتى 5 آلاف جنيه على السائقين المخالفين لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم سحب أكثر من 50 رخصة لسائقين مخالفين كما تم توقيع غرامات مالية على 10 سائقين.

ولفت إلى أن الصورة المتعلقة بالغرامة المتداولة متعلقة بخرق الحظر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المادة 64 مكرر، والتى تنص على "ونصت المادة 64 مكرر من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المُعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 2014، على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 28 و64 من هذا القانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة."