واشنطن تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني لدوره في قمع الاحتجاجات

أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات ضد وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي على خلفية اتهامات تضمنت انخراطه في سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن فضلي جاء ضمن قائمة تتألف من 12 فردا وكيانا مستهدفين من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في "رسالة دعم للشعب الإيراني الذين نستمر في دعم مطالبهم من أجل حُكم شفاف وخاضع للمساءلة".

وأضاف بومبيو أن الإدارة الأمريكية لديها سببا وراء اعتقادها بأن فضلي سمح لقوات إنفاذ القانون الإيرانية باستخدام القوة القاتلة لمواجهة المتظاهرين ضد الحكومة في نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل عدة متظاهرين بينهم على الأقل 23 قاصرا.

وأشار بومبيو، إلى أن "هدف فضلي ونظامه كان سحق هذه الاحتجاجات السلمية وقمع حقوق التجمع السلمية وحرية التعبير عن الرأي تحت أي ثمن".

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن قائمة العقوبات ضمت أيضا 7 مسؤولين بارزين في قوات إنفاذ القانون الإيرانية بينهم قائد القوات حسين أشتري، وذلك لدورهم في قمع الاحتجاجات الإيرانية.

وحظرت العقوبات الأمريكية أيضا علي فلاحيان، رئيس جهاز الاستخبارات الإيرانية في الفترة بين 1989 إلى 1997، من دخول الولايات المتحدة، وذلك لانخراطه في عمليات اغتيال حول العالم.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن العقوبات تُجمد أي أصول لهؤلاء الأفراد أو الكيانات في الولايات المتحدة، وتحظر كذلك على الأمريكيين التعامل معهم.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشين إن "النظام الإيراني يقمع بوحشية المعارضة من الشعب الإيراني، بما في ذلك الاحتجاجات السلمية، عن طريق الانتهاكات النفسية والجسدية الولايات المتحدة ستستمر في محاسبة المسؤولين والمؤسسات الإيرانية التي تقمع وتسيء معاملة شعبها".