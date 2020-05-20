أرملة الشهيد الشبراوي: "مش هخلي ابنه يتفرج على حلقة الاستشهاد"

قالت المهندسة ندى حسن، أرملة الشهيد البطل الرائد أحمد عمر الشبراوي، إنها لن تسمح لابنها عمر، بمشاهدة حلقة غدا من مسلسل الاختيار، التي يتتناول مشهد استشهاد والده، مع الشهيد البطل أحمد منسي ورفاقه من أبطال كمين مربع البرث.

وأكدت أرملة الشهيد الشبراوي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها ستمنع عمر نجل الشبراوي، من مشاهدة الحلقة حفاظا على نفسيته، خصوصا أن سنه صغيرة جدا، على مشاهدة مثل تلك المشاهد، بالإضافة لكونه حساس جدا ويتأثر بكل شئ يخص والده.

الشهيد البطل الرائد أحمد عمر الشبراوي، كان قائد السرية بالكتيبة 103 صاعقة، مع الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، ورافقه للشهادة في حادث كمين البرث 7-7-2017، سبق له الخدمة مع الشهيد البطل العقيد أركان حرب رامي حسنين في الكتيبة 103 صاعقة أيضا حتى نال الشهادة وخلفه الشهيد أحمد منسي.

جسد شخصية الشهيد البطل أحمد عمر الشبراوي بمسلسل الاختيار، الفنان كريم عبد الجواد، وبدأت شخصية الشهيد شبراوي في الظهور بالحلقة 22 من المسلسل، مما كان له أثرا كبيرا على أسرة الشهيد البطل، خاصة نجله.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.