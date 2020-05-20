انخفاض معدل التضخم في كندا إلى أقل مستوى منذ 2009

انخفض معدل التضخم في كندا، إلى معدل سنوي -0.2 في المائة في شهر أبريل الماضي، حيث أدت جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى انخفاض أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في كندا، إلى القراءة السلبية، حيث أصبح سعر كل شيء أرخص بكثير في الشهر الماضي، مما كان عليه قبل عام.

وكان الانخفاض في أبريل هو المرة الأولى التي انخفض فيها معدل التضخم السنوي في كندا إلى المنطقة السلبية منذ سبتمبر 2009.

وقالت وكالة الإحصاء الكندية في تقرير، إن الانتاجية تراجعت في معظم المقاطعات العشر عام 2018 بعد تسجيلها ارتفاعا في كل واحدة منها في العام السابق 2017. لكنها بالإجمال حافظت على استقرارها.

ولاحظت وكالة الإحصاء في تقريرها حصول تراجع في الإنتاجية المتعددة العوامل في مقاطعات الأطلسي الأربع عام 2018، وسجلت فيها أكبر التراجعات بين المقاطعات الكندية العشر في العام المذكور.

وفي سياق متصل، انخفض عدد حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم، حيث سجلت المقاطعة 391 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات في أونتاريو إلى 23774 حالة.

وأكد مسؤولو الصحة في المقاطعة تسجيل 44 حالة وفاة جديدة، اليوم، وهو ما يقرب من ثلاث أضعاف عدد وفيات أمس الثلاثاء عندما تم الإبلاغ عن 15 حالة وفاة.

ويأتي عدد المرضى الجدد الذين تم الإبلاغ عنهم اليوم بعد ارتفاع طفيف، أمس الثلاثاء عندما تمت تسجيل 427 حالة، وهذه هي المرة الأولى منذ 10 أيام التي ارتفع فيها عدد الحالات اليومية فوق 400.

وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد ككل إلى 79503 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5956 حالة وفاة.