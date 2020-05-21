45 مليون جنيه لصرف معاش تكافل وكرامة عبر 177 منفذا في الغربية

أعلن د. طارق رحمي محافظ الغربية، فى بيان له اليوم، أنه تم صرف معاشات شهر مايو لمستفيدي تكافل وكرامة لـ57 ألف و95 مستحق بمدن ومراكز المحافظة، بقيمة إجمالية 45 مليون و686 ألف جنيه، خلال الفترة من 18 مايو وحتي اليوم.

وأكد محافظ الغربية، علي توفير خيام وأماكن انتظار على مسافات متباعدة للتيسير على أصحاب المعاشات لتفادي الزحام، والحد من التجمعات، إلى جانب تعقيم وتطهير كافة المنافذ حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محافظة الغربية، قد خصصت177 منفذا لصرف المعاشات، تضم 19 مدرسة إلى جانب 158 مكتب بريد بمدن ومراكز المحافظة.