شعاع: 95 ألف و526 مواطن يسجلون قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا

أعلنت شركة شعاع، المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أن إجمالى عدد مستخدمى تطبيق القارئ الذكي، لتسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمشتركين، بلغ حتى الآن 95 ألف و526 مواطن يستخدمون التطبيق، وتمكنوا من تسجيل قراءة العداد إلكترونيا، خلال شهر أبريل الماضي.

وأكدت شعاع، أن جميع القراءات التي يتم إرسالها من مستخدمي التطبيق، صحيحة بنسبة 100%، حيث أنها تعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء الخاص بالمشترك، وإرسالها فقط وفقا لدورة القراءة الخاصة بكل شركة توزيع كهرباء.

وتؤكد شعاع، على استمرارها فى استقبال قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيا، من خلال "القارئ الذكي"، رغم التحديات والصعوبات التى تواجه الشركة فى التوسع فى هذا التطبيق المجانى، الذى يهدف إلى الوصول إلى أعلى مستوى من الدقة في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، حفاظا على حق المواطن والدولة.

وبلغت نسبة تفاعل المواطنين مع تطبيق القارئ الذكى لعداد الكهرباء خلال شهرى مارس وأبريل، حوالى 90% من اجمالى عدد مستخدمى التطبيق حتى الآن.

الجدير بالذكر، أنه يمكن تحميل تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء مجانا، من خلال Google play، ويحتاج التسجيل لأول مرة التقاط صوره لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذى يتم تسجيل بياناته، وإرسالها لشركة شعاع، ليتم تأكيد الطلب، وأخيرا يظهر على شاشة الهاتف المحمول، موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء، وفقا لدورة القراءة الشهرية الخاصة بالمشترك.

ويتميز "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" المجانى، بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة، وهو ما يضمن الحصول علي قراءة دقيقة بنسبة 100%، لتجنب الخطأ الذي يقع فيها المشترك عند تسجيل قراءة العداد، نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد، ونوع العداد، كما أنه يقضي على كل الطرق الخاصة بالتلاعب في تسجيل القراءة، لأنه لا يقبل إدخال أرقام أو تحميل صورة من الهاتف، إنما يلتقط الصورة مباشرة.