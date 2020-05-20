كل يوم خدمة من البيت.. خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا

استكمالا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، توجهت الكثير من الهيئات والمؤسسات لتحويل الخدمات ليتم إجراؤها إلكترونيا، منعا لتكدس المواطنين وتجمعهم والذي يعد بمثابة بيئة خصبة لانتقال الفيروسات.

واستمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" للمتابعين، نستعرض طرق لتسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا كالتالي، وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء:

1- يمكن تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- كما يمكن تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

3- من خلال الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على 121 وإبلاغ القراءة.