ضبط عامل أثناء ترويجه المخدرات على عملائه بالفنادق الشعبية في الغردقة

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن البحر الأحمراليوم، من ضبط عامل أثناء ترويجه المخدرات على عملائه بأحد الفنادق الشعبية في نهار رمضان بمدينة الغردقة، وبحوزته 5 طرب حشيش، ونصف كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بقصد الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقى اللواء اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطار من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ، رئيس قسم الآداب، والرائد محمود عبدالوهاب وكيل القسم، من ضبط عاطل وبحوزته 5 طرب حشيش، ونصف كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، بقصد الإتجار، في أثناء تواجده داخل أحد الفنادق الشعبية وسط المدينة.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.