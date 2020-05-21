اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تشارك في يوم أفريقيا للصلاة

أعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، استجابتها للدعوة التي وجهها لها الاتحاد الأفريقي، للمشاركة في يوم 22 مايو، كيوم أفريقي للصلاة، مؤكدة تأييدها ومشاركة أعضائها في التوجه لله بالدعاء من أجل أن يشفي المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن يرحم كل من فقدوا أرواحهم بسببه، وأن يوفق الأطباء والممرضين وكل العاملين في المجال الصحي، والباحثين الذين يعملون بلا كلل لإيجاد لقاح ودواء للوباء، وفقا لمكا ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأكدت اللجنة دعمها لكل الجهود التي من شأنها تعزيز الأخوة وتحقيق التضامن الإنساني، خاصة في ظل هذه الأزمة العالمية التي تحتاج للتوحد في مواجهة هذا العدو المشترك للإنسانية، مع التأكيد أن الجهود الطبية والعلمية المبذولة للقضاء على الجائحة هو عمل ضروري في هذا الوقت، لتخطي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البشرية.

وأشادت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بالمشاركة الفاعلة للاتحاد الأفريقي في يوم الدعاء والصوم والصلاة من أجل الإنسانية الذي دعت إليه اللجنة في 14 مايو، وشارك فيه رئيس الاتحاد الأفريقي بكلمة وجهها إلى العالم نيابة عن أفريقيا.