آخرها "الصلاة من أجل الإنسانية".. مبادرات عالمية من أجل زوال الخطر

شهد العالم حالة من الوحدة الدينية، أمس، للتضرع والدعاء من أجل رفع وباء كورونا بمشاركة المؤسسات الدينية الكبرى التي تقود أتباع عدة أديان، أبرزها الإسلام والمسيحية، والسيخ، في مبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية".

الأزهر والفاتيكان والكنائس المصرية "الكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية"، أعلنت مشاركتها في الدعوة، كما أعلن عدد من الرؤساء والقيادات حول العالم مشاركتهم أيضا، ولكنها لم تكن أولى المبادرات العالمية من أجل إزالة خطر، أو إيثار مصلحة الإنسانية.

"الصلاة من أجل الإنسانية" جاءت استكمالًا للدعوات والمبادرات التي اجتمع العالم حولها للحد من شيء خطير، ومنها مبادرة عالمية لـ"تسريع إنتاج لقاح" لكورونا، وفقًا لما قالته منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، سيساعدان في إطلاق مبادرة عالمية لتسريع العمل على الأدوية والاختبارات واللقاحات المضادة لمرض "كوفيد-19" ومشاركته حول العالم، حسب "سكاي نيوز".

وفي النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب على القيادة، أن المنتدى أوصى بإطلاق مبادرة عالمية بعنوان "الفن من أجل الإنسانية"، فضلًا عن إقامة معرض رسم حي يعمل فيه الشباب على تجسيد الهوية الخاصة لبلادهم المختلفة، إلى جانب إنشاء مركز تبادل معلوماتي بين الدول.

ومن قبل ذلك، تم إطلاق المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتلخص مهمتها في تمتين الإطار الدولي لحقوق الإنسان عن طريق وضع المعايير الإبداعية بحيث يتسنى لجميع الناس، ولاسيما الفئات والجماعات المهمشة، التمتع الكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وممارسة ذلك من غير تمييز وعلى أساس المساواة.

ومع انتشار وباء المعلومات المضللة العابرة حول العالم، تزامنًا مع جائحة كورونا، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن محققون عن مبادرة جديدة تستهدف مساعدة الناس في التحقق من الأخبار، حيث أعلنت الشبكة الدولية للتحقق من الأخبار التابعة لمعهد "بوينتر"، أنها ستطلق برنامج محادثة آلي على تطبيق "واتس آب"، يسمح للمستخدمين بالاستفسار عن مصطلحات مثل "كمامات وجه"، أو "أعراض فيروس كورونا المستجد"، وبمساعدة محققي أخبار من 74 دولة، تم تحديد أكثر من أربعة آلاف خبر غير صحيح وفقًا لـ"بوينتر".