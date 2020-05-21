إعلان نتيجة صفوف النقل بالتعليم الأساسي إليكترونيا في بورسعيد

قال نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه تم إعلان نتيجة صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي بالدرجات إليكترونيا على صفحات المدارس بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، منعا للتكدس وتيسيرا على أولياء الأمور.

وأضاف أن هذا جاء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا. كان باهى قد وجه بستلام مدارس التعليم الأساسي والثانوي الفني للمشروعات البحثية المقدمة من الطلاب، فى إطار نظام التقييم الذى حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بديلًا عن امتحانات نهاية العام، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.