فض سوق عشوائي لبيع الطيور وتفريق الباعة الجائلين في المحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، الأربعاء، توجيهاته العاجلة إلي الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل مع مسؤولي وقيادات ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة لتدشين حملات شرطية بهدف ردع المخالفين والحد من انتشار الباعة الجائلين بشوارع المدينة العمالية .

وشنت الأجهزة الأمنية بالغربية حملات لرفع الإشغالات وفض التجمعات، بمشاركة نائب مأمور قسم أول ورئيس شرطة المرافق والإنقاذ والرقابة والمتابعة بمجلس المدينة . وأسفرت الحملات عن إزالة العديد من الاشغالات وفض التجمعات ورفع الباعة الجائلين من شارع البحر والحنفي والعباسي القديم وبنزايون وميدان الشون وفض السوق العشوائي لبيع الطيور .

وأكد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، لإزالة جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع .

وأضاف "زين العابدين"، أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.