استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة اتصالات".. وتعيين حاتم دويدار

أعلنت "مجموعة اتصالات" الإماراتية، أن الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس صالح العبدولي، تقدم إلى مجلس الإدارة بطلب استقالة من منصبه، لأسباب شخصية.

ولفتت المجموعة في بيان لها، إلى أن مجلس الإدارة قبل استقالته، وعين المهندس حاتم دويدار رئيسا تنفيذيا لـ"مجموعة اتصالات"، بالإنابة، الذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذى للعمليات الدولية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أمس الأربعاء.

وتقدم رئيس مجلس إدارة "مجموعة اتصالات" عبيد حميد الطاير، وأعضاء المجلس بالشكر والتقدير للعبدولى، على الجهود التي بذلها، والإنجازات التي حققها لـ "مجموعة اتصالات"، خلال فترة ترؤسه لها، التي أسهمت في تعزيز مكانتها.