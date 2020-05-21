مستشار المفتي عن من يفطرون رمضان دون عذر: لا يكفيهم صيام الدهر كله

أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عن سؤال أن "من لم ينو الصيام في بداية رمضان هل صيامه صحيح أم عليه كفارة؟"، حيث يعتبر صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام وفريضة مكتوبة على جميع المسلمين.

وأوضح "عاشور"، خلال رده على "سؤال اليوم" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصيام يجب على كل القادرين ولا يستثني منه إلا أصحاب الأعذار أو السفر، مؤكدا أنه من لم يصم يجب عليه استغفار الله كثيرا، والذي يفطر بلا عذر كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم "لا يقضي عنه صيام الدهر".

وأكد أن ذلك الشخص لا تغلق أمامه الأبواب، ولكن يجب عليه كثرة الاستغفار، ويقضي الشهر مرة ثانية، ويتوب لله عز وجل، ويخرج صدقات عسى الله يتوب عليه.