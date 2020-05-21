مع عودة العمل بها.. كيف يتجنب الجمهور العدوى بكورونا في المحاكم؟

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، عودة العمل لمحكمة النقض، ومحاكم الاستنئاف العالي، والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، اعتبارًا من السبت الموافق 16 مايو الجاري.

وتضمن القرار، أن عودة العمل تعني التشديد على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

مع بدء عودة الجمهور إلى أروقة المحاكم، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا الجديد، يجب على كل محكمة أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين بها والجمهور، الذي يقع عليه المسؤولية هو الآخر في الوقاية وتجنب العدوى، يقول الدكتور شريف حتة استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، في بداية حديثه لـ"الوطن".

تحديد مسافات آمنة بين كل شخص داخل قاعة المحكمة

يجب على كل محكمة، أو شهر عقاري أو أي مؤسسة تتطلب التعامل المباشر بين الجمهور والموظفين، تحديد المسافات الكافية بين كل مواطن وآخر في طابور الانتظار أو أماكن الجلوس بينهم بما لا يقل عن متر ونصف كمسافة آمنة لتجنب العدوى، وحسب قول حتة، كل محكمة أو مؤسسة عليها تحديد مساحتها وتقسيم المساحة على عدد الأفراد المسموح دخولهم بعد وضع المسافة الآمنة بينهم في الاعتبار.

وأوضح استشاري الطب الوقائي، أنه يجب إلزام كل شخص من الجمهور المضطر إلى دخول المحاكم أو الشهر العقاري أو غيرها من المؤسسات، ارتداء الكمامة، مع حرص العاملين بالمكان على تطهير الأرضيات وأماكن الجلوس وغيرها بالماء والكلور.