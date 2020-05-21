فيديو.. لحظة خروج مسنة 75 عاما من مستشفى العزل بعد تعافيها من كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، مقطع فيديو يرصد لحظة خروج الحاجة سليمة، التي تبلغ من العمر 75 عامًا من مستشفى كفر الزيات للعزل الصحي، عقب تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وانهالت دعوات المُسنة على الأطباء، عقب شفائها قائلة: "يارب تسلموا من كل شر ويبارك لكم في عمركم، ويبارك لكم في عيالكم ويهديهم لكم"، فيما رد أحد الأطباء عليها: "دعواتك دي أجر لا استحقه والله يا حاجة، ألف حمد لله على السلامة، ويديكي الصحة ومش نشوفك اللي في كل خير".

وأوضحت المُسنة، أن المستشفى لم يقصر معها في العلاج على الإطلاق، فرد عليها الطبيب: "إحنا كلنا تحت أمرك، واحنا في خدمة أي مريض"، فيما اطمئن مدير المستشفى بنفسه على حالة السيدة، ونابه جزءً من دعوات السيدة، فدعواتها للأطقم الطبية لم تتوقف في الفيديو.