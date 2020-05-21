الصحة العالمية: لم نرصد طفرات ملموسة في كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها لم ترصد طفرات ملموسة في وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، تؤدي إلى ارتفاع نسبة فتكه، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في حديث لقناة "روسيا 24" الروسية، اليوم: "لدى الفيروس كثير جدا من التحولات والتغيرات الصغيرة، إلا أنه لم يتم رصد أي تغييرات تخص نسبة فتكه".

وأضافت فوينوفيتش: "المعلومات المتوفرة حاليا غير كافية بشكل عام، سيكون من الأبسط توضيح هذه المسألة بعد جمع مزيد من البيانات من كل الأراضي (المتضررة بالفيروس)".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 106 آلاف إصابة جديدة بكورونا المستجد على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي منذ بدء التفشي.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى كورونا المستجد، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى كورونا المستجد، في 30 يناير الماضيث، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس الماضي جائحة عامة.