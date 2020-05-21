الجامعة العربية تدعو دولها للتحرك بشكل سريع لمواجهة تداعيات كورونا

دعت جامعة الدول العربية، الحكومات العربية، للتحرك بشكل سريع وتنسيق التعاون بينها، كجزء من تدابير الاستجابة الجماعية لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة في ظل ما خلفه هذا الفيروس، ولايزال من ضغوط على الإمكانات الصحية، ونظم الحماية الاجتماعية في الدول العربية، وتداعياته كذلك على الأوضاع الاقتصادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وجاء ذلك في تصريح للسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، أمس الأربعاء، عقب الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية، ادارة السياسات السكانية، الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية"، للمجلس العربي للسكان والتنمية وذلك عبر تقنية الفيديو برئاسة المملكة الاردنية الهاشمية وبمشاركة اعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية وعدد من الخبراء في مجال السكان.

وقالت الجامعة في بيان، إن هذا الاجتماع يعقد في مرحلة زمنية دقيقة في ضوء ما تشهده دول العالم من تداعيات لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العرب.

وناقش الاجتماع الانعكاسات المحتملة لجائحة كورونا على مستقبل السكان في العالم العربي، كما بحث الإجراءات والسياسات السكانية التي يمكن للدول العربية اتخاذها لمواجهة عواقب هذا الوباء خاصة على الفئات المتضررة والفئات الأكثر هشاشة وكذلك الاستفادة من التجارب العربية والممارسات الفضل في مواجهة والحد من انتشار الفيروس وتقييم الإجراءات الاحترازية وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة والسياسات السكانية فضلا عن مناقشة دور المجالس واللجان الوطنية للسكان في تعزيز الاستجابات الوطنية للحد من انتشار هذه الجائحة وآثارها على السكان.