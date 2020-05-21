الأعلى للإعلام: مسلسل ونحب تاني ليه تضمن إهانة المرأة في ثالث أسبوع

رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، ملاحظتين على مسلسل "ونحب تاني ليه"، خلال حلقات الأسبوع الثالث، تضمنت مشهدي تدخين، وتشويه صورة المرأة.

وأوضح الرصد التحليلي الإحصائي للأسبوع الثالث، نماذج من الملاحظات، حيث تم رصد مشهد لإيهاب فهمي "إيهاب السويفي" يهين زوجة عمر، سكرتير كريم فهمي "مراد السويفي"، ويمسكها من شعرها، كما تم رصد مشهدي تدخين لشريف منير، الأول على البار في ملهى ليلي، والثاني في منزله".

وكانت لجنة رصد الشاشات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصدت 127 ملاحظة على 25 مسلسلا خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك، وتراوحت الملاحظات الألفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين سلبا وتشويه صورة المرأة.

وحسب التقرير، احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة، تليها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة، وتشويه المرأة 12 ملاحظة، والعنف 6 مشاهد.

وأوضح التقرير: "خلت المسلسلات في الأسبوع الثالث من أي مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف، فضلا عن انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والإيحاءات الجنسية، مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني".