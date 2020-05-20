100 ألف غرامة وحجب لمدة 3 شهور.. توصيات شكاوى الأعلى للإعلام ضد "النبأ"

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الشكاوى بالمجلس أوصت بتوقيع غرامة 100 ألف جنيه على موقع جريدة النبأ، وحجب الموقع لمدة 3 أشهر لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا.

وأشار المصدر في تصريح خاص ل"الوطن"، أن التوصيات تضمنت أيضا إزالة المحتوى المخالف المتعلق بتغطية فيروس كورونا، وأنه من المقرر أن يبت المجلس في توصية اللجنة.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أجرت تحقيقا أمس فيما نشرته جريدة النبأ من أخبار وصفتها اللجنة بـ"الكاذبة"، في إطار استكمال التحقيق في الشكاوى المنسوبة لعدد من وسائل الإعلام، بشأن التغطية الإعلامية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والتي وصلت إلى 50 شكوى ضد مواقع إلكترونية وصفحات على فيسبوك وقنوات فضائية.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه تم التحقيق اليوم في الوقائع المنسوبة لجريدة النبأ بحضور رئيس التحرير ممثلا عن رئيس مجلس الإدارة والمستشار القانوني للجريدة، كاشفا عن أنه لم يتم إنكار ما حدث من نشر أخبار كاذبة حول فيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة طالبت في تقريرها بتوصيات عقابية سيصدر المجلس قراره بخصوصها اليوم.