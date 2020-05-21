مؤشر بورصة لندن الرئيس ينهي تعاملاته على ارتفاع

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته، أمس الأربعاء، على ارتفاع، وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب بنسبة 1.08 %، ما يعادل 64.93 نقطة، ليصل عند مستوى 6067.16 نقطة.

من جانبه، سجل الجنية الإسترليني، أمس الأربعاء، تراجع مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وتداول الباوند منخفض مقابل الدولار مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية بنسبة 0.11% عند 1.2236 دولار، وبنسة 0.59% مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1147 يورو

وأعلنت السلطات البريطانية، أمس الأربعاء، تسجيل 363 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" مقابل 545 في إحصائية أمس الأول الثلاثاء. وأشار وزير الثقافة البريطاني، أوليفير دودين، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، إلى ارتفاع حصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 363 حالة إلى 35704 حالات.

ويمثل هذا الرقم تراجعا لحصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن الوباء في بريطانيا مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في 16 مايو 468 حالة، وفي 17 مايو 170، وفي 18 مايو 160، وفي 19 مايو 545، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث حصيلة ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة، والخامسة من حيث الإصابات.وعلى الرغم من أن المؤشرات لا تزال مرتفعة، إلا أن سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة وبدأت عملية رفع القيود العامة بشكل تدريجي.

سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

وفي الولايات المتحدة، سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسة للأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، ارتفاعاً عند إغلاق السوق، مدعومة بتفاؤل المستثمرين ببوادر تعافٍ اقتصادي سريع بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا المستجد.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 369.74 نقطة، أو 1.53 بالمئة، إلى 24576.60 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 48.67 نقطة، 1.67 بالمئة، ليغلق عند 2971.61 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 2.08 بالمئة إلى 9375.78 نقطة.