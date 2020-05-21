أمريكا الجنوبية.. صحة البرازيل: 20 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأربعاء، تسجيل 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، و888 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 291.579 حالة.

إجمالي إصابات كورونا في تشيلي يتجاوز 53 ألفا

وفي تشيلي، تجاوز مجموع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد في تشيل أمس الأربعاء، 53 ألفا إصابة.

وتسارعت وتيرة انتشار الفيروس خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة انتقاله من المناطق الأكثر ثراء في البلاد إلى المناطق المزدحمة والفقيرة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي أن وفيات "كوفيد-19" ارتفعت إلى 544 فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 53617.

وقالت الوزارة إنها رصدت 4038 حالة جديدة بين يومي الثلاثاء والأربعاء بينها 391 غير مصحوبة بأعراض ظاهرة.

وسجلت البلاد 10 آلاف حالة جديدة خلال الأيام الأربعة الماضية فقط.

وفي بيرو، أعلنت السلطات، أن عدد الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، تتجاوز 100 ألف إصابة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

الوباء يودي بحياة أكثر من 325 ألف شخص في العالم

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 325 ألف شخص في العالم، نحو 75% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" بالاستناد إلى مصادر رسمية.

وأحصيت 325 ألفاً وثلاث وفيات في العالم (من أصل 4.939.642 إصابة)، بينها 169671 وفاة في أوروبا (1.944.207 إصابات)، وهي القارة الأكثر تضرراً.

وتعد الولايات المتحدة الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات (92387)، تليها المملكة المتحدة (35704)، ثم فرنسا (28132) وإسبانيا (27888)، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس المستجد على مستوى العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن.

الصحة العالمية: مازال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي الوباء

وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي كورونا.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي: "ما زال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء، نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة".